Mit Hoffnung auf neue Regierung: Grüne wollen Tempolimit 130 durchsetzen

Die Grünen wollen im Fall einer Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl 2021 in Deutschland so schnell wie möglich ein generelles Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen durchsetzen. Das bestätigte Grünen-Chef Robert Habeck gegenüber dem Nachrichtenportal „The Pioneer“ am Dienstag.