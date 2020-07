Einschränkungen nach Corona-Ausbruch sollen lokal bleiben – Kanzleramtschef

Hinsichtlich der Corona-Beschränkungen beabsichtigt der Bund, sich für geringere, lokale Einschränkungen einzusetzen – dies solle in den Diskussionen mit den Ländern über die Ausreisesperren mit starkem Coronavirus-Ausbruch erfolgen.

Nun gehe es nicht mehr darum, gesamte Landkreise gesperrt zu halten.

„Schneller, kleinräumiger, präziser, das ist das, was wir heute vereinbaren wollen“, so Kanzleramtschef Helge Braun im ZDF-„Morgenmagazin“ am Donnerstag.

Einschränkungen müsse es nur noch in den Gebieten geben, wo es tatsächlich erforderlich sei – das heißt, in Teilen eines bestimmten Betriebs oder in Teilen einer Gemeinde, wo Covid-19 ausgebrochen sei.

„Solche Beschränkungen sollen auch ein Stück ihres Schreckens verlieren“, meint Braun.

Es handelt sich darum, möglichst schnell beider Bundeswehr und der Länder die Menschen am Corona-Hotspot zu testen. Mit Hilfe dessen würden die lokalen Beschränkungen nur auf wenige Tage begrenzt.

Er plant, heute mit den Staatskanzleien-Chefs der Bundesländer über dieses Thema zu diskutieren.

Einige Ministerpräsidenten hatten zuvor abgelehnt, Verbote für Ausreisen für ganze Landkreise zu thematisieren.

