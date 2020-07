Attest per Video: Krankschreibungen künftig auch ohne Arztbesuch möglich

Nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie sollen Krankschreibungen ohne Besuch einer Arztpraxis möglich sein. Unter bestimmten Voraussetzungen werden Ärzte auch in der Zukunft Bescheinigungen einer Arbeitsunfähigkeit per Videosprechstunde ausstellen können. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) am Donnerstagin einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Krankschreibung per Video für bereits bekannte Patienten

Möglich wird das durch eine Anpassung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie, die laut dem G-BA ausdrücklich nicht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie steht. Die Voraussetzung für eine telemedizinische Krankschreibung ist dabei: Der Versicherte soll der behandelnden Arztpraxis bekannt sein und die Erkrankung eine Untersuchung per Videosprechstunde zulassen.

Ärzte sind nicht zur Video-Krankschreibung verpflichtet

Die Arbeitsunfähigkeit soll dabei auf höchstens sieben Kalendertage begrenzt bleiben. Folgekrankschreibungen sollen nur möglich sein, wenn die erste Krankschreibung in einer persönlichen Untersuchung ausgestellt wurde. Ärzte sind allerdings nicht verpflichtet, die Bescheinigungen auf diesem Weg auszustellen, denn der Versicherte hat mit der neuen Regelung keinen Anspruch auf eine Krankschreibung per Videosprechstunde.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen.

vr