Prokurdische Demonstration in Berlin am Jahrestag der Revolution in Rojava

In Berlin findet am Sonntag eine prokurdische Demonstration statt. Die von der linken Aktivistengruppe „Radikale Linke“ organisierte Demonstration richtet sich an führende Persönlichkeiten der Welt, wie den türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdogan, und den US-Staatschef, Donald Trump, und erinnert an den Rojava-Konflikt von 2012 in Nordsyrien.