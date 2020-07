„Forbes“-Real-Time-Ranking: Elon Musk erstmals unter fünf Superreichen der Welt 

Demnach betrug das Vermögen von Musk am Dienstag (Ortszeit) 74,2 Milliarden Dollar (knapp 65 Milliarden Euro) (plus 5,1 Milliarden Dollar an einem Tag – mehr als vier Millarden Euro). Dem sei ein Wertzuwachs der Tesla-Aktien vorausgegangen, deren Kurs an der Nasdaq-Börse um mehr als neun Prozent auf 1.668 Dollar pro Stück stieg, hieß es.

Bezos an der Spitze

Der Spitzenreiter in der Rangliste ist der Chef des Online-Händlers Amazon, Jeff Bezos, dessen Vermögen um 13 Milliarden Dollar (über zehn Milliarden Euro) auf 189 Milliarden Dollar (mehr als 165 Milliarden Euro) gestiegen ist. Die Plätze zwei und drei weltweit belegen Frankreichs Luxusunternehmer (LVMH) Bernard Arnault und Microsoft-Gründer Bill Gates mit einem Vermögen von über 113 Milliarden Dollar (knapp 99 Milliarden Euro). Mit 90,3 Milliarden Dollar (mehr als 70 Milliarden Euro) folgt ihnen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.

Letzte Woche wurde Musk in die „Forbes“-Liste der zehn reichsten Menschen der Welt aufgenommen: Mit einem Vermögen von 70,8 Milliarden Dollar (über 60 Milliarden Euro) belegte er den achten Platz im Ranking. Zum Handelsschluss an der Nasdaq am 15. Juli betrug der Wert einer Tesla-Aktie 1.546 Dollar. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg feststellte, hat sich der Wert der Aktien des Unternehmens seit Jahresbeginn mehr als vervierfacht.

pd/sb/sna