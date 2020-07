Sexualdelikt in Frankfurt: Drei Tatverdächtige inhaftiert

Eine entsprechende Mitteilung wurde auf dem Presseportal des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main am Montag publik gemacht.

Am Frühmorgen des 21. Mai war eine Polizeistreife mit Hilfe eines Passanten in ein in der Nähe vom Ostbahnhof stehendes Abrissgebäude geführt worden, wo die Kriminalbeamten eine 48 Jahre alte Frau trafen. Sie war völlig erschöpft, teilte den Polizisten aber mit, sie sei am Vortag von drei Männern gewaltsam gegen ihren Willen über mehrere Stunden zum Geschlechtsverkehr gezwungen worden. Diese hätten sie darüber hinaus in dem Gebäude gefangen gehalten.

Festnahmen

Die Polizeibeamten inhaftierten noch am Tatort einen 43-jährigen Tatverdächtigen. Er sei am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt worden. „Im Laufe der weiteren Ermittlungen konnte anhand einer DNA-Übereinstimmung ein 52 Jahre alter Mann als zweiter Tatverdächtiger ermittelt werden“, heißt es in dem Bericht. Den „aufmerksamen Beamten“ gelang es später, nachdem ein Haftbefehl gegen die zwei Täter erlassen wurde, auf die Spur des dritten 27-jährigen Tatverdächtigen zu kommen. Er sei der Polizei zufolge Mitte Juli verhaftet worden.

Die drei Männer seien Staatsbürger von Bulgarien. Sie befinden sich jetzt in Untersuchungshaft und warten auf ihre baldige Verhandlung.

ao/sb/dpa