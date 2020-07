Es gebe drei mögliche Szenarien, sagte Delfraissy am Dienstag gegenüber dem TV-Sender BFMTV.

Laut dem ersten wird das Coronavirus im Herbst von der südlichen Hemisphäre auf die Nordhalbkugel zurückkehren und dann aber verschwinden. Andererseits könne es eine neue Corona-Welle auslösen.

„Es gibt eine dritte Option, die wir oft zu erwähnen vergessen: Das Virus kommt zurück und wird zu einer Art chronischem Covid, einer chronischen Krankheit, bei der das Virus etwa ein Jahr lang auftritt, aber mit viel geringerer Intensität“, erläuterte der Experte.

Dabei geht er davon aus, dass eine zweite Corona-Welle im Zeitraum zwischen Oktober und Dezember „am wahrscheinlichsten“ ist.

Corona in Frankreich

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Nach den neuesten Angaben der US-amerikanischen Johns Hopkins Universität sind in Frankreich mehr als 30.000 Menschen an den Folgen der Corona-Infektion gestorben. Insgesamt sind im Land über 214.000 Infektionsfälle registriert worden.

