Zweite Corona-Welle verhindern: Virologe Drosten legt Strategien dar

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité hat in einem Gastbeitrag für die „Zeit“ beschrieben, wie eine zweite Corona-Welle und eine weitere Abriegelung in Deutschland verhindert werden könnte. Dabei warnt er vor sogenannten Corona-Clustern. Jeder sei gut beraten, im Winter ein Kontakte-Tagebuch zu führen, so seine Empfehlung.