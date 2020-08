Todesfälle durch neuartigen Virus in China gemeldet – Medien

In der ersten Jahreshälfte hätten sich mehr als 37 Menschen in der ostchinesischen Provinz Jiangsu mit dem Virus infiziert. Später seien 23 Infektionsfälle in der Provinz Anhui - ebenfalls in Ost-China - dazugekommen, hieß es weiter.

Eine Patientin gab an, Symptome wie Husten und hohes Fieber gehabt zu haben. Zudem hätten die Ärzte bei ihr einen Rückgang der Leukozyten- und Thrombozytenzahl im Blut festgestellt.

Virus seit Jahren bekannt

Das SFTS-Virus sei kein neues Virus: Es sei in China 2011 isoliert worden, berichtete die Zeitung. Virologen glaubten, dass es durch Zecken auf einen Menschen sowie auch von Mensch zu Mensch übertragen werden könne.

Sheng Jifang, ein Arzt des ersten angeschlossenen Krankenhauses der Zhejiang-Universität in Ost-China, sagte, dass die Patienten das Virus über Blut oder Schleim auf andere Personen übertragen könnten.

Die Ärzte warnten, so das Blatt, dass Zeckenstiche der Hauptübertragungsweg seien. Solange die Menschen vorsichtig bleiben würden, bestehe kein Grund zur Panik wegen einer Ansteckung.

