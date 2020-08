Französische Küstenwache rettet in Seenot geratene Migranten im Ärmelkanal

Die französische Küstenwache hat im Ärmelkanal 38 Einwanderer gerettet. Sie versuchten, per Booten Großbritannien zu erreichen, teilte die Behörde am Freitag mit.

Es handle sich um drei Migrantenboote. Zuerst hatte eine Gruppe von 16 Einwanderern, unter denen auch sieben Kinder waren, die Rettung alarmiert. Die Gruppe habe demnach ungefähr 13 Kilometer nördlich der französischen Stadt Sangatte nahe Calais ausgeharrt und sei von einem Patrouillenboot der Marine aufgenommen worden.

Auf dem Weg zurück habe die Patrouille neun weitere Einwanderer gesichtet. Sie befanden sich auf einem Schlauchboot mit einem defekten Motor und wurden gerettet.

Die Besatzung einer Jacht habe die Aufmerksamkeit der französischen Behörden auf ein weiteres Migrantenboot in Seenot gelenkt. 13 Menschen, darunter drei Kinder und eine schwangere Frau, seien mit Hilfe eines Rettungsbootes in Sicherheit gebracht worden.

Migranten im Ärmelkanal

In der letzten Woche war über eine Rekordzahl an Bootmigranten an einem einzigen Tag berichtet worden. Es ging um 235 Menschen, die sich auf der Überfahrt von Frankreich nach England auf kleinen Booten befanden. Im Juli hatten mehr als 1000 Menschen versucht, den Meeresarm zwischen Frankreich und Großbritannien zu überqueren. Das Risiko gilt als hoch, da der Ärmelkanal von vielen großen Schiffen befahren wird.

Der britische Staatssekretär Chris Philp hatte im Hinblick darauf Frankreich aufgefordert, eine härtere Gangart gegenüber Einwanderern einzuschlagen. Er schlug vor, die Einwanderer nach dem Versuch einer illegalen Einreise per Fingerabdruck anzumelden und „echte Konsequenzen“ wie Ausweisung oder Haft zu erwägen.

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte erst am Montag den Druck auf Frankreich bei der Bekämpfung illegaler Einwanderungen über den Ärmelkanal erhöht.

ao/sb/dpa