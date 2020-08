Ohne Dramatisierung und Verschweigen - elektronische Enzyklopädie der Russlanddeutschen erschienen

Die Enzyklopädie, die man unter www.enc.rusdeutsch.ru auf Russisch und unter www.enc.rusdeutsch.eu auf Deutsch aufrufen kann, umfasst alle Lebensbereiche der Russlanddeutschen: die Geschichte und Geographie der Siedlungen, Kultur, Wissenschaft, Bildung, Medizin, Literatur, Massenmedien, Kunst und soziale Bewegungen. Ein besonderer Platz wurde in der Enzyklopädie den Biographien vieler Russlanddeutschen eingeräumt, die eine unauslöschliche Spur nicht nur in der russischen, sondern auch in der Weltgeschichte hinterlassen haben.

Im Laufe mehrerer Jahrzehnte bis zum Beginn der Perestroika habe es in unserem Land quasi keine Deutschen gegeben, bemerkte im Sputnik-Gespräch der Projektleiter Arkadi German. „Über sie wurde nichts geschrieben. Deutsche hatten keine Gelegenheit, ihre Sprache und Geschichte zu erlernen. Als Erste fingen die Publizisten an, über die Russlanddeutschen zu berichten. Sie überschritten gewissermaßen die Absperrlinie. Zwar haben diese journalistischen Beiträge eine große Rolle gespielt, weil sie das Selbstbewusstsein der Deutschen weckten, doch waren sie aus der Sicht eines Historikers allzu emotionsgeladen und folglich nicht objektiv.“

„Sie reproduzierten unkritisch Zeitungsartikel aus der Vorkriegszeit“, fährt German fort, „spielten die Republik der Wolgadeutschen als den blühenden Garten des Sowjetlandes hoch und ließen dadurch bei dem Volk den Wunsch aufkommen, in diese Zeiten zurückzukehren, die Republik wiederherzustellen, die man während des Krieges gegen Nazi-Deutschland eingebüßt hatte. Als Historiker haben wir uns aber überzeugen können, dass es an jener Republik nichts Besonderes gegeben hat, wenn man sie mit der Geschichte der gesamten Sowjetunion vergleicht.

Bei der Zwangsumsiedlung des ganzen Volkes nach Sibirien und Kasachstan wurde die Nationalkultur ausgerottet, ungeachtet ihrer Eigenständigkeit, der alten Traditionen und der Mentalität der Russlanddeutschen. Es wuchs eine neue Generation von jungen Leuten heran, die völlig andere Werte hatten.“

„Gegen Mitte der 2000er Jahre gelang es uns“, so der Projektleiter, „einige historische Werke zustande zu bringen, in denen die Geschichte der Russlanddeutschen einschließlich der Wolga-Republik objektiv dargelegt wurde. Das waren aber wissenschaftliche Abhandlungen, die in kleineren Auflagen erschienen und von daher kaum für das Publikum verfügbar waren. Danach schufen wir ein großes unparteiisches Lehrbuch zur Geschichte der Russlanddeutschen. Aber zur Arbeit an ihm konnten wir damals nicht einen breiten Kreis von Fachleuten heranziehen. Eben deshalb kamen wir auf die Idee einer elektronischen Enzyklopädie, in welcher all das in einer zugänglichen Form dargelegt werden sollte.“

„Ungeachtet unserer Bemühungen, die Geschichte nicht zu dramatisieren, konnten wir doch solche tragischen Ereignisse im Leben der Russlanddeutschen bzw. des ganzen Sowjetvolkes nicht unbeachtet lassen wie Bürgerkrieg, Ablieferungspflicht, Hungersnot und dann seit den ersten Tagen des Krieges gegen Deutschland auch Deportation, Arbeitsarmee, Sondersiedlungen“, merkt German an. „Man denke allein an die Kollektivierung, als den Bauern Grundstücke und sonstiger Besitz genommen und das ganze herkömmliche Leben der Russlanddeutschen zerstört wurde. Sicher nicht nur ihr Leben, aber vor allem ihres.“

Russlanddeutsche haben während der Stalin-Zeit das Schicksal einiger Völker der Sowjetunion geteilt

Olga Sucharewa, Vize-Chefredakteurin der Enzyklopädie, von der praktisch alle Beiträge redigiert und ins Netz gestellt werden, meint, die Deutschen haben während der Stalin-Repressionen das Schicksal einiger anderen Völker der Sowjetunion geteilt. „Ich habe den Stalinismus nie gerechtfertigt, behüte Gott, aber historisch gesehen wurden Deutsche auch während des Ersten Weltkrieges verfolgt, und nicht allein im zaristischen Russland, sondern auch sogar in den USA. Diese historische Abnormität kommt in einzelnen Enzyklopädie-Artikeln bzw. in Biografien vor.“

Es gab schon einmal die Enzyklopädie der Russlanddeutschen auf Papier. In den 90er und frühen 2000er Jahren engagierte die Gesellschaftliche Akademie der Russlanddeutschen dafür mehr als 500 Autoren - Forscher und Historiker. So erschien die dreibändige Enzyklopädie „Die Deutschen Russlands“. In sie wurde allerdings bei Weitem nicht alles aufgenommen. „Wegen der Umfangsbeschränkung mussten viele Artikel komprimiert werden“, erinnert sich German. „Inzwischen hat sich manches geändert. Es sind der Internationale Verband der deutschen Kultur und die moderne deutsche Selbstorganisation entstanden. 2006 haben wir beschlossen, eine Enzyklopädie im Sinne des modernen Trends zu schaffen, in elektronischer Form, die uns keine Beschränkungen auferlegt, was den Umfang, die hochwertigen Abbildungen, Karten, Schemata, Tabellen angeht, die zuweilen bedeutend informativer sind als der Text allein.“

Biographien von Russlanddeutschen

Die Frage, wessen Lebensbeschreibung ihn besonders tief angerührt habe, verblüffte Arkadi German. „Habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich wäre auch kein Historiker, wenn ich eventuelle geschichtliche Vorlieben hätte. Denn die Geschichtswissenschaftler sind bemüht, historische Ereignisse und Menschen von verschiedenen Standpunkten aus zu betrachten, um sie objektiv zu bewerten. Allerdings wäre es wohl Edwin Alexandrowitsch Grieb, den ich persönlich gekannt habe ...“

Der aus der Ostukraine gebürtige Grieb wurde deportiert und landete als „Arbeitsarmist“ in der Stadt Solikamsk im Nordural. „Sein Leben gestaltete sich schwierig“, meint der Historiker. „Er überwand aber zäh alle Schwierigkeiten und brachte es zum Leiter eines großen Baukombinats, was für einen Deutschen damals gar nicht leicht war. In den 70er Jahren wurde er dennoch bei der Verlegung eines Kanals eingesetzt, die mit unterirdischen Kernexplosionen erfolgte. Über diesen Kanal sollte das Wasser aus dem nördlichen Fluss Petschora in das Einzugsgebiet der Wolga geführt werden, um den Pegelstand des Kaspischen Meeres auszugleichen. Er war für alle Bau- und Montagearbeiten zuständig und positionierte diese Kernladungen. Später beteiligte er sich aktiv an der sozialen Bewegung der Russlanddeutschen.“

Diesen Mann bewundert German, „wie er durch das Leben schritt, wie er die Widrigkeiten meisterte, ohne seine Ehre und sein Gewissen preiszugeben. Zum Unterschied von einigen Deutschen wurde er nicht erbittert, nicht nachtragend. Jeder Hass war ihm absolut fremd, obwohl diejenigen, die das Zwangsarbeitslager überstanden hatten, nicht selten Abneigung gegen Russen zeigten. Er erinnerte sich auch an die Leute, die ihm geholfen hatten, diese harten Prüfungen zu bewältigen.“

Während des Krieges wurde nämlich die Arbeitsarmee in den dem NKWD (Innenministerium) unterstellten Objekten eingesetzt. German führt weiter aus: „Zurzeit herrscht eine negative Meinung von den Geheimdiensten in der Stalin-Zeit vor, es seien alles Schweinebande. Aber Grieb hat mir erzählt und dadurch fand ich meine Forschungsergebnisse bestätigt, als ich an einem Buch über die Arbeitsarmee schrieb, dass es beim NKWD unterschiedliche Menschen gab. Einige wollten den Bauplan um jeden Preis erfüllen und führten exemplarische Erschießungen durch. Zugleich wollte ein NKWD-General in der Ural-Stadt Nischni Tagil das Schicksal der Häftlinge erleichtern. Er hatte bemerkt, dass der halbwüchsige Grieb zerlumpt herumlief, und gab ihm seinen alten Uniformmantel.“

Olga Sucharewa ist eher an Beiträgen zu den aktuellen russlanddeutschen politischen Figuren interessiert. Jeder von ihnen blicke auf ein schwieriges Schicksal zurück, sagte sie. „Etwa Heinrich Martens, Vorsitzender der Föderalen nationalen Kulturautonomie der Russlanddeutschen, Mitglied im Rat für Zwischenvölkerbeziehungen beim Präsidenten Putin. Es war spannend zu erfahren, wie es ihm gelungen ist, vereinzelte Bewegungen der Russlanddeutschen in einer Organisation zu vereinigen.“

Sucharewa, die selbst Russin ist, trägt zur Erstellung der Enzyklopädie als Historikerin und Enzyklopädikerin mit 25-jähriger Erfahrung der Mitarbeit in der Redaktion der Großen Russischen Enzyklopädie bei. „Ich fand es spannend, die Entwicklung der deutschen Nation in Russland von dem 18. Jahrhundert bis zum heutigen Tag, die Karriere verschiedener Menschen und den Einfluss zu verfolgen, den die deutsche Diaspora auf die russische Geschichte und Kultur ausgeübt hat. Die Enzyklopädie zeigt dies alles und beleuchtet diese historische Erfahrung ausgewogen, anhand eines extensiven Faktenmaterials.“

Ein weiterer wichtiger Umstand ist, dass die Webseite der Enzyklopädie Möglichkeiten für Feedback bietet. Ihre Besucher können verschiedenste Fragen rund um Geschichte, Kultur und Genealogie der Russlanddeutschen stellen. Sie erhalten Antworten von anerkannten Fachleuten auf diesem Gebiet. Die Verfassung neuer Beiträge in Deutsch und Russisch läuft weiter. Das Autorenkollektiv beabsichtigt, die Anzahl der Enzyklopädie-Artikel auf 5.000 zu bringen.