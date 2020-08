Schweiz für russische Touristen weiter geschlossen

Auch wenn Direktflüge zwischen der Schweiz und Russland am 15. August wieder aufgenommen worden sind, bleibt die Grenze der Eidgenossenschaft für russische Touristen vorerst dicht. Darüber informieren der russische Reiseverband Atorus und die Schweizer Botschaft in Moskau.

Die Fluggesellschaft SWISS und Aeroflot hatten am 15. August wöchentliche Direktflüge zwischen der Schweiz und Russland wieder aufgenommen. Dennoch bleiben Beschränkungen für die Einreise aus Russland in die Schweiz bestehen.

Einreisen dürfen Personen, die über eine Schweizer Aufenthaltsbewilligung verfügen sowie jene, denen eine dauerhafte Ausbildung oder Behandlung in der Schweiz erlaubt sei, berichtet Atorus unter Berufung auf den Reiseveranstalter BSI Group. „Den anderen Kategorien der Reisenden ist die Einreise verboten.“

Die Schweizerische Botschaft in Moskau bestätigt auf ihrer Internetseite, dass derzeit keine Touristenvisa ausgestellt würden.

„Russische Staatsbürger, die sich in einer Notsituation befinden und in die Schweiz reisen müssen, benötigen eine Sondergenehmigung der Schweizer Botschaft, um in die Schweiz einzureisen, auch wenn sie ein gültiges Schengen-Visum besitzen“, hieß es.

In der Coronavirus-Pandemie hatte die Schweiz am 19. März die Erteilung von Schengen für Angehörige von Drittstaaten ausgesetzt. Nach Angaben der Botschaft bietet seit dem 15. August die Fluggesellschaft SWISS jeden Samstag einen Flug von Zürich nach Moskau und von Moskau nach Zürich an. Die russische Airline Aeroflot bedient ebenfalls samstags die Strecke von Moskau nach Genf und von Genf nach Moskau.

leo/ae