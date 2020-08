Nach Hagia Sophia: Türkei wandelt berühmte Chora-Kirche in Moschee um

Nach der weltberühmten Hagia Sophia ist nun auch die Chora-Kirche in Istanbul in eine Moschee umgewandelt worden. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Dekret des türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdogan, hervor. Bislang wurde das by­zan­ti­nische Gotteshaus als Museum genutzt.