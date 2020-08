Nach angeblicher Vergiftung: Flugzeug mit Nawalny kommt in Deutschland an

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny kommt am Samstagmorgen in Berlin an. Seine Sprecherin Kira Jarmysch schrieb vor drei Stunden auf Twitter, das Flugzeug, das Nawalny nach Deutschland bringt, sei abgeflogen.

Zuvor hatte eine Spezialmaschine, begleitet von Polizeiautos, Nawalny vom Omsker Krankenhaus zum Flughafen gebracht.

Sputnik überträgt live von der Charite in Berlin:

Das Flugzeug ist am Omsker Flughafen ungefähr um 8.00 Uhr Ortszeit (4.00 MESZ) abgeflogen. Die geschätzte Ankunftszeit in Berlin ist 9.02 (10.02 MESZ).

Laut dem Flug-Tracker FlightRadar soll das Flugzeug Bombardier Challenger 604 von Omsk zum Flughafen Schönefeld fliegen.

Die Ärzte des Krankenhauses in der sibirischen Stadt Omsk, in dem Alexej Nawalny behandelt wurde, stimmten am Freitag der Überstellung des Kremlkritikers nach Deutschland zu.

Verdacht auf Vergiftung

Nawalny war am Donnerstagmorgen von Tomsk nach Moskau unterwegs. Während des Fluges soll er sich plötzlich sehr schlecht gefühlt haben, woraufhin das Flugzeug umgehend in der Stadt Omsk notgelandet ist. Nawalny soll noch an Bord das Bewusstsein verloren haben. Der Politiker befand sich auf der Intensivstation, lag im Koma und musste künstlich beatmet werden.

Das Umfeld von Nawalny geht von einer Vergiftung aus. Laut Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch wurde dem Politiker etwas „in den Tee gemischt“, denn das sei das Einzige gewesen, was er am Morgen zu sich genommen habe.

Der stellvertretende Leiter des Omsker Krankenhauses, Anatoli Kalinitschenko, teilte mit, dass in Nawalnys Blut und Urin kein Gift oder Spuren davon entdeckt worden seien. Angaben zufolge würden derzeit fünf Arbeitsdiagnosen untersucht.

Die Omsker Ärzte geben als vorläufige Diagnose eine Stoffwechselstörung an. Diese soll ein drastisches Absinken des Blutzuckerspiegels verursacht haben.

