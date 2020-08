Große Gedenkdemo in Hanau in letzter Minute abgesagt – Netz reagiert

Zum Gedenken an die Opfer des rassistisch motivierten Anschlags in Hanau vor einem halben Jahr haben sich am Samstag rund 250 Menschen zu einer Kundgebung in der Hanauer Innenstadt versammelt.

Unter den Anwesenden waren auch Angehörige der Anschlagsopfer, die ebenso wie andere Teilnehmer Schilder mit Porträts der Getöteten und Aufschriften wie „Wir fordern: Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen“ hochhielten.

Angehörige und Überlebende sind am Freiheitsplatz in #Hanau. Wir halten zusammen. #hu2208 pic.twitter.com/s6twl559ZM — Initiative 19. Februar Hanau (@19FebruarHanau) August 22, 2020

Zuvor war eine Demonstration mit Tausenden Teilnehmern geplant. Die Organisatoren der „Initiative 19. Februar“ riefen ursprünglich zu der Kundgebung auf, zu der auch Gruppen aus dem gesamten Bundesgebiet anreisen wollten.

Am Vorabend untersagte die Stadt Hanau die Demonstration jedoch wegen stark gestiegener Corona-Infektionszahlen. Zugleich teilte sie mit, dass den Angehörigen auf einer Alternativ-Veranstaltung mit einer auf 249 Menschen beschränkten Teilnehmerzahl die Möglichkeit gegeben werden sollte, zu sprechen. Diese Zahl wurde im zugewiesenen Bereich vor einer Bühne weitgehend eingehalten; in größerem Abstand drum herum standen noch einmal circa 100 Menschen.

Vertreter der Initiative riefen zu Beginn der Veranstaltung dazu auf, zum Schutz vor Covid-19 und zur Einhaltung der Vorgaben Masken zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten. Die Stimmung zum Auftakt der Veranstaltung war friedlich.

Kleine Kundgebungen sollen auch in anderen Städten Deutschlands geplant worden sein. Die „Initiative 19. Februar“ verlegte die Gedenkveranstaltung teilweise ins Internet. Der Livestream wurde etwa in Frankfurt Medienberichten zufolge an mehreren Orten ausgestrahlt.

An 11 Orten alleine in Frankfurt kommen jeweils Hunderte zusammen und Gedenken der Opfer des rassistischen Anschlags in #Hanau.



Ausnahmslos alle (!) tragen Masken & halten den Abstand ein. pic.twitter.com/aN97BpxRZM — Timon Dzienus (@Dzienus) August 22, 2020

#SayTheirNames

Hanau-Demo zieht durch Halle, Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau https://t.co/JZ4K5A3EeH pic.twitter.com/oX5fezPQVb — Dubisthalle.de (@dubisthallede) August 22, 2020

​

Rund 120 Menschen haben in #Dortmund den Opfern des Terroranschlages in Hanau gedacht. Viele von ihnen wollten an der Demonstration von @19FebruarHanau teilnehmen, doch diese wurde von der Stadt untersagt. #do2208 #HanauIstÜberall pic.twitter.com/1epXy60ZoI — David Peters (@dap_dortmund) August 22, 2020

​

User reagieren auf Absage der Massendemo

Viele Aktivisten, darunter die ehemalige deutsche Seenotretterin Carola Rackete, und Internetbenutzer reagierten auf das Verbot einer großen Demo mit Enttäuschung und Wut. Es wurde auf Massenkundgebungen gegen zur Pandemie-Eindämmung verhängte Maßnahmen hingewiesen, die in vielen deutschen Städten verlaufen waren.

Was ist das für ein Land, in dem alle Corona-Leugner wochenlang in großen Gruppen ohne Masken demonstrieren, die Gedenkdemo mit Hygienekonzept in #Hanau aber am Abend vorher abgesagt wird?



Vermutlich ist es das ein Land, in dem es ein systemisches Rassismusproblem gibt. — Carola Rackete (@CaroRackete) August 22, 2020

Warum verdammt nochmal wird eine GEDENKDEMO mit Hygienekonzept verboten während alle anderen eng aneinander Excess-Partys feiern, ins Schwimmbad gehen, in Zügen & Flugzeugen reisen & gegen Corona-Sicherheitsmaßnahmen demonstrieren dürfen??!!#Hanau #niemalsvergessen — Lady Bitch Ray (@LadyBitchRay1) August 22, 2020

Anti-Corona-Demo mit Nazis, Coronaleugnern und Co.:



✅ Geht klar



Hildmann's Antisemitismus-Demo:



✅ Geht klar



Demo zum Gedenken der Opfer des rassistischen Anschlags in #Hanau:



❌ Verboten durch Ob Kaminsky, trotz sichergestellter Hygienemaßnahmen#KeinVergessenKeinVergeben — Nasir Ahmad (@_nasir_ahmad_) August 22, 2020

Wir verlieren auf Dauer Glaubwürdigkeit und jedes Vertrauen der Angehörigen der Opfer, wenn Corona-Leugner ohne Masken und Abstand aufmarschieren, Corona-Partys stattfinden, S-Bahnen aus allen Nähten platzen, aber die Gedenkdemo von #Hanau abgesagt wird. #NiemalsVergessen — Helge Lindh (@helgelindh) August 22, 2020

Einige User betonten jedoch, dass die Anzahl der Infizierten in Hanau sprunghaft angestiegen sei. Laut dem Reporter und Twitterer unter dem Namen Heiko Schneider haben die meisten Menschen in Hanau „Verständnis für die Absage – so traurig und unglücklich sie das auch finden“.

Weil (mal wieder) in ganz Deutschland über #Hanau geurteilt wird, ohne dass die meisten überhaupt die Stadt, die handelnden Personen oder die Situation vor Ort kennen, ein paar einordnende Worte von mir zur Absage der Großdemo #hu2208: (Thread) (1/8) — Heiko Schneider (@HeikHogan) August 22, 2020

​Terroranschlag von Hanau

Am 19. Februar hatte in Hanau ein 43 Jahre alter Deutscher neun Menschen mit ausländischen Wurzeln getötet, weitere Menschen wurden verletzt. Der Täter soll auch seine Mutter umgebracht haben, bevor er sich selbst tötete. Vor der Tat hatte er Pamphlete und Videos mit Verschwörungstheorien und rassistischen Ansichten im Internet veröffentlicht.

mo/mt/dpa