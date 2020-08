Nicht genehmigte Anti-Regierungskundgebung in Minsk

Weißrussische Bürger versammeln sich am Sonntag, dem 23. August, zu einer nicht genehmigten regierungsfeindlichen Kundgebung im Zentrum von Minsk. Seit den Präsidentschaftswahlen vom 9. August, bei denen der amtierende Präsident Alexander Lukaschenko für die sechste Amtszeit gewählt wurde, dauern Proteste in Belarus an.