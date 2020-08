Russen nennen Merkmale des „russischen Charakters“ – Umfrage

„Gibt es einen ‚russischen Charakter‘? – eine Reihe von Charaktermerkmalen, die für die meisten Russen typisch sind?“, lautete die Frage, auf die 70 Prozent der Befragten mit „ja“ antworteten.

Diese Meinung wird am häufigsten von Menschen im Alter zwischen 35 bis 44 Jahren (78 Prozent) vertreten. Die Meinung, dass es mehr Unterschiede und praktisch keine gemeinsamen Charaktermerkmale gibt, äußerte jeder Fünfte (22 Prozent), dabei glauben dies die Befragten im Alter zwischen 25-34 Jahren häufiger (33 Prozent)“, zeigte die Studie.

59 Prozent der Befragten, die an die Existenz desglauben, denken, dass positive Merkmale darin überwiegen. 32 Prozent dieser Menschen nannten vor allem Freundlichkeit, Aufrichtigkeit und Empathie. Den Forschern zufolge gehören zu den Merkmalen des „russischen Charakters“ auch Männlichkeit, Ausdauer, Lebensmut, Zielstrebigkeit, Toleranz und Zuverlässigkeit, gegenseitige Unterstützung und Kameradschaft, Patriotismus, Stolz, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Optimismus.

Unter den negativen Eigenschaften, die dem "russischen Charakter" zugeschrieben werden können, nannten die Befragten Alkohol- und Drogenabhängigkeit (21 Prozent), Hoffnung, dass alles gut geht, Faulheit, mangelnde Initiative, Flauheit (17 Prozent) sowie die Neigung, alles zu vergeben, Ergebenheit, Geduld, Mangel an Einheit, Uneinigkeit und Egoismus, Brutalität, Bosheit, Neid und Aggression.

Die Existenz eines „westlichen Charakters“ (eine Reihe von Merkmalen, die beispielsweise für Amerikaner, Briten, Franzosen und Deutsche typisch sind) wird von 47 Prozent der Bürger Russlands anerkannt. Nach der Meinung von 57 Prozent der Befragten gibt es ungefähr gleiche Anteile an positiven und negativen Merkmalen. Die positiven Merkmale des „westlichen Charakters“ sind Verantwortungsbewusstsein, die Fähigkeit, sich zu beherrschen, Respekt vor anderen Menschen und vor dem Gesetz, Pragmatismus und Rationalität.

Die negativen Eigenschaften sind die Liebe zum Geld, die Geiz-ist-Geil-Mentalität, Merkantilismus, Pragmatismus und die negative Haltung der westlichen Bevölkerung gegenüber den Russen.

Weniger als die Hälfte der Russen (47 Prozent) glaubt, dass es mehr Unterschiede als Ähnlichkeiten zwischen den beiden nationalen Charakteren gibt.

Die Umfrage wurde am 12. August 2020 per Telefoninterview durchgeführt. An der Umfrage nahmen 1.600 Russen ab 18 Jahren teil.

om/mt