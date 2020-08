„Gemeinsamer Kulturgenuss Signal der Hoffnung“: Musikfest Berlin mit Igor Levits Beethoven-Zyklus

Das Musikfest Berlin 2020 – veranstaltet von den Berliner Festspielen in Kooperation mit der Stiftung Berliner Philharmoniker – präsentiert im Festivalprogramm „Beethoven und die Musik unserer Zeit“ insgesamt 33 Veranstaltungen mit 9 Uraufführungen. Das Festival beginnt am Dienstag mit dem ersten Abend des achtteiligen Zyklus mit den 32 Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven, gespielt von Pianist Igor Levit. In diesem Jahr wird der 250. Geburtstag des 1770 in Bonn geborenen und 1827 in Wien gestorbenen Komponisten gefeiert.

Mit den weltbekannten drei letzten Klaviersonaten hat Levit für seinen Zyklus aller Klaviersonaten Beethovens bereits bei den diesjährigen Salzburger Festspielen Jubel beim Publikum ausgelöst – für den 33-Jährigen gab es am vergangenen Freitagabend im Großen Festspielhaus Standing Ovations. Die drei ausladenden Werke mit den Opuszahlen 109, 110 und 111 gelten als „Gipfel Beethovenscher Kompositionskunst“ für das Klavier und zählen zu den technisch wie interpretatorisch schwierigsten Schöpfungen der Musikgeschichte.

„Ich weiß, da sind Menschen. Das reicht mir.“ Pianist Levit freut sich über Publikum im Konzertsaal genauso sehr wie über Publikum vor den Bildschirmen.

Grütters: Kunst ist überlebendnotwendig für die Demokratie

„Das Musikfest Berlin zeigt, dass gemeinsamer Kulturgenuss auch unter den geltenden Abstandsregeln möglich ist – und sendet damit ein wichtiges Signal der Hoffnung“, so Kulturstaatsministerin Monika Grütters in einem Grußwort an die Konzertbesucher in der Philharmonie.

Genau dafür stehe auch die Musik Beethovens, auf der in diesem Jahr der Fokus des Festivals liegt, so Grütters weiter. Das diesjährige Programm zu seinen Ehren wird maßgeblich aus ihrem Haushalt finanziert, auch Veranstaltungen des Musikfests Berlin werden auf diese Weise gefördert.

Ein weiterer Schwerpunkt des Festivals liegt auf der zeitgenössischen Musik. Das sei „gut und wichtig“, so die Ministerin: „Gerade jetzt in Zeiten der Krise brauchen wir die kreativen Impulse und Innovationen, die von Künstlern, von Komponisten, von der neuen Musik und auch von Beethovens Werken ausgehen. In der Bundesregierung tun wir unser Möglichstes dafür, die zerstörerischen Wirkungen der Corona-Pandemie zu lindern und schöpferische Kräfte zu mobilisieren – in der Überzeugung, dass Kunst überlebensnotwendig ist für unsere Demokratie und dass wir der Kunst jene Inspiration und jene Irritationen verdanken, aus denen Innovationen entstehen.“

Orchesterkonzerte und Uraufführungen

Das erste Orchesterkonzert des Festivals findet am kommenden Sonnabend statt: Die Staatskapelle Berlin und Daniel Barenboim spielen die drei letzten Symphonien von Mozart. Mit der Aufführung von Beethoven Symphonien beteiligen sich die Berliner Philharmoniker, das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, das Konzerthausorchester Berlin und das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin am Beethoven-Schwerpunkt des Festivals, wollen dessen Musik im Kontext von Werken des 20. Jahrhunderts – von Alban Berg, Béla Bartók, Alfred Schnittke, Arnold Schönberg, Richard Strauss und Anton Webern – bis hin zur zeitgenössischen Musik präsentieren.

Zur Uraufführung kommt das neue Violinkonzert von Christian Jost. Der Komponistin Rebecca Saunders ist in diesem Jahr mit der Aufführung von 16 ihrer Werke ein umfangreiches Porträt mit insgesamt fünf Uraufführungen gewidmet. Ihre Musik und neue Werke von Georges Aperghis und Milica Djordjević interpretieren die großen Ensembles zeitgenössischer Musik wie das Klangforum Wien und Neue Vocalsolisten Stuttgart, das Ensemble Modern und Ensemble Musikfabrik sowie die Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker. Mit der Uraufführung des „Stabat Mater“ von Wolfgang Rihm durch Tabea Zimmermann und Christian Gerhaher endet das Festival am 23. September.

Digital abrufbar – Zuversichtlicher Gruß aus Berlin

Insgesamt 18 Konzerte des Festivals werden auch von der Digital Concert Hall live oder zeitversetzt übertragen. Damit soll auf die Corona-bedingten Einschränkungen reagiert und mit der Übertragung der Konzerte aus der Philharmonie ein zuversichtlicher Gruß aus Berlin an das internationale Musikleben gesendet werden.

ba