Pence: Keine Zwangswahl zwischen Polizei und Afroamerikanern

Vor dem Hintergrund der andauernden Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA äußerte Vizepräsident Mike Pence, dass sich die Bürger nicht entscheiden müssten, ob sie die Polizei oder die Afroamerikaner unterstützen.

„Das amerikanische Volk weiß, dass wir uns nicht zwischen der Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden und Afroamerikanern entscheiden müssen, um die Lebensqualität in unseren Städten zu verbessern“, sagte Pence auf einer Online-Sitzung der Republikanischen Partei.

„Seit den ersten Tagen dieser Administration haben wir beides getan. Und wir werden beides für vier weitere Jahre im Weißen Haus tun“, versicherte er.

Er erinnerte auch an die Position von Donald Trumps Hauptrivalen bei den kommenden Wahlen, dem Demokraten Joe Biden, zu dieser Angelegenheit. Pence zitierte Bidens Äußerungen über systemischen Rassismus im Land und seine Absicht, die Finanzierung der Polizei zu kürzen.

„Die bittere Wahrheit ist, dass ihr in Joe Bidens Amerika nicht sicher sein werdet“, fuhr Pence fort. Unter Präsident Trump werde man die Finanzierung der Polizei niemals kürzen.

Rassismus-Debatte nach Fall George Floyd

Seit Ende Mai kommt es in US-Städten regelmäßig zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Auslöser war, dass derbei einem Polizeieinsatz in Minneapolis zu Tode gekommen war. Oft arten die Aktionen in Krawalle aus. Demonstranten werfen der Polizei Rassismus und Vorurteile gegenüber Afroamerikanern vor. Viele fordern eine Kürzung der Polizeifinanzierung oder sogar deren Auflösung.

In vielen europäischen Städten kam es ebenso zu Demonstrationen unter dem Motto „Black Lives Matter“ (BLM, dt. „Schwarze Leben zählen“).

om/ae/sna