Kippt Verwaltungsgericht noch „alternativloses“ Demoverbot in Berlin? Gegenproteste dürfen abrollen

Gegen das Verbot hätten die Anmelder Widerspruch beim Verwaltungsgericht der Stadt eingelegt. Wann mit einer Entscheidung darüber zu rechnen sei, stehe noch nicht fest. „Spätestens aber am Freitag“, so der Sprecher.

Ein Sprecher der Berliner Polizei bestätigte früher gegenüber Sputnik, dass auch die Polizei sich auf zwei Szenarien vorbereite, unter anderem auch, dass das Verwaltungsgericht die Entscheidung noch kippen könnte. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, würde alleine die Teilnahme an den verbotenen Demos eine Straftat darstellen - nicht erst die Verstöße gegen die Corona-Auflagen. Dies würde dann entsprechend geahndet – „auch unter Anwendung des unmittelbaren Zwanges“. Für die zwölf verbotenen Kundgebungen wurden nach den Angaben der Polizei insgesamt etwa 93.500 Menschen angemeldet.

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte am Donnerstag erklärt, das angeordnete Verbot sei keine Entscheidung gegen die Versammlungsfreiheit, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz. „Es geht am Wochenende eigentlich nicht darum, gegen Corona zu demonstrieren, sondern das ist eine Demonstration gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung“, sagte er in einer Pressekonferenz. In einer offiziellen Pressemitteilung hieß es weiter, Geisel sei nicht bereit ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht werde.

Gegenproteste dürfen stattfinden

Zahl der Teilnehmer der Großdemonstration am 1. August korrigiert

Mögliche geplante Gegenproteste gegen die verbotenen Kundgebungen der Corona-Skeptiker dürfen jedoch stattfinden. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Inneres am Donnerstag gegenüber Sputnik. Weiter bekräftigte er, dass es bei jeder verbotenen Demo eine Einzelfallprüfung gegeben habe. Dabei sei davon ausgegangen worden, dass sich die Teilnehmer nicht an die vereinbarten Masken- und Abstandsregeln halten werden. Auf die Nachfrage, ob dies bei all den zwölf verbotenen Veranstaltungen gegen die Corona-Politik erwartet wurde, legte der Sprecher nach, dass die Entscheidung in jedem Fall auf die Verstöße der Veranstalter gegen die Corona-Regeln bei den früheren Demonstrationen zurückzuführen sei. Bei den Gegenprotesten sei es nicht der Fall gewesen.

In einer Sputnik vorliegenden Antwort des Polizeipräsidenten in Berlin an einen der Veranstalter, die Stuttgarter Initiative Querdenken 711, heißt es ebenfalls unter Verweis auf die hohen Teilnehmerzahlen bei den früheren Versammlungen, das Verbot der Veranstaltung sei „vorliegend alternativlos“, wobei das Wort alternativlos zweimal im Text vorkommt. Das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit im Rahmen des Infektionsschutzes überwiege hier gegenüber dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, so der Polizeipräsident. Ein Sprecher der Initiative bestätigte zuvor gegenüber Sputnik, sowieso zusammenkommen zu wollen.

Was in dem Schreiben des Berliner Polizeipräsidenten an die „Querdenken 711“ übrigens auffällt: Es wird auf 30.000 Teilnehmer der von der Initiative organisierten Großdemonstration am 1. August verwiesen. Hiermit korrigiert die Polizei ihre offiziellen Angaben, denn zuvor war lediglich von etwa 20.000 Corona-Skeptikern die Rede. Die Veranstalter pochten jedoch auf bis zu 1.300.000 Teilnehmern. Über den Verlauf der Demo hatte Sputnik ausführlich berichtet.