VW wegen Nazi-Symbolik bei Autohändler in Mexiko zu Konsequenzen aufgefordert

Im Netz verbreitete Aufnahmen, die ein Foto aus der Nazi-Zeit in den Geschäftsräumen eines Volkswagen-Autohauses in Mexiko zeigten, haben für einen Skandal gesorgt.

Am Wochenende veröffentlichte eine Frau auf Twitter ein Foto aus den Räumen eines VW-Autohändlers in Mexiko-Stadt. Darauf ist an der Wand ein Bild von der Grundsteinlegung des Volkswagen-Werks im heutigen Wolfsburg im Jahr 1938 mit Adolf Hitler und zahlreichen Hakenkreuzen zu sehen.

„Im Namen unserer mehr als 400.000 Mitglieder weltweit fordern wir, dass Sie als deutsches Unternehmen das Gesetz zum Verbot von Nazi-Symbolen in der Öffentlichkeit durchsetzen“, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung.

Reaktion des Autokonzerns

Das Simon-Wiesenthal-Zentrum, das sich mit der Aufarbeitung des Holocaust beschäftigt, forderte den Volkswagen-Konzern zu Konsequenzen auf.

VW Mexiko kündigte bereits in einem Statement Konsequenzen an. Das Unternehmen habe den Autohändler dazu aufgerufen, ab sofort auf solche Bilder zu verzichten, und werde Maßnahmen ergreifen.

„Wir sprechen uns gegen jede Form von Hass und Diskriminierung aus“, so VW Mexiko.

Nähere Angaben zu den Konsequenzen wurden zunächst nicht gemacht.

mo/mt/dpa