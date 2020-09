Steven Seagal wird Ökoprojekt zur Erhaltung des Baikalsees leiten

„Auf Seagals Drängen sollen die Hauptaufgaben des ökologischen Projekts die Erhaltung des Baikalsees sowie die Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit für Umweltverschmutzung sein“, berichtete die Partei.

Die Partei arbeitet schon in dieser Richtung: In der Stadt Rjasan (unweit von Moskau) startete das Projekt „Ekomonitoring“ – auf der Webseite des Projekts kann man die Verschmutzungsaktivität von Industrieunternehmen in dem Gebiet Rjasan online verfolgen. Zudem wurde in der zentralrussischen Region Kaluga eine Karte der Flussverschmutzung erstellt, zu deren Aufgaben die Überwachung und Verbesserung der ökologischen Lage sowie das Säubern von verschmutzten Gebieten zählen.

Darüber hinaus wirkt die Partei mit Tierschützern zusammen, unter anderem mit der Organisation „Gib´ Pfötchen“, denn eine der wichtigen Aufgaben des Projekts ist ebenso der Tierschutz.

Das Umweltprojekt wird außerdem Informationsseminare- und Aktionen umfassen, die auf Nachhaltigkeit, zyklische Wirtschaft und rationale Umweltgestaltung, rationale Baumpflanzung und Forstnutzung, Ökotransport, Ökotourismus, Öko-Zertifizierung und Begutachtung ausgerichtet sind.

Das Projekt soll nach Angaben der Partei eine föderale Bedeutung gewinnen.

Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin die Idee begrüßt, 2021 zum Jahr des Baikalsees zu erklären.

