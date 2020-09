Merkel: Für friedliches Miteinander sollen Junge auf Sprache achten

„Und wenn die Sprache einmal auf die schiefe Bahn gekommen ist, kommt auch sehr schnell das Handeln auf die schiefe Bahn. Und dann ist auch Gewalt nicht mehr fern“, wurde die Kanzlerin von der Deutschen Presse-Agentur zitiert.

Das Treffen mit Tusk hatte in der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin stattgefunden.

Wichtig sei auch, Kompromisse einzugehen: „Missachtet mir den Kompromiss nicht, weil der Kompromiss ist die adäquate Antwort auf die Tatsache, dass wir Menschen einzigartig sind“, betonte Merkel.

Die jungen Menschen in Deutschland seien hineingeboren worden in eine Zeit, in der sehr lange Frieden herrsche. Das sei in der Geschichte ein kostbares Gut.

„Und deshalb meine Bitte: Gehen Sie pfleglich, liebevoll mit dem Zustand um, wie er ist, er ist alles andere als perfekt, aber deshalb muss man sich auch engagieren“, sagte Merkel.

Man könne schnell Vieles zerstören.

am/