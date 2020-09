NRW: Ausmaß rechtsextremer Chatgruppen noch nicht absehbar – Herbert Reul

Reul wurde am Donnerstag in einem Interview mit WDR2 gefragt, was nach der Entdeckung von fünf Chatgruppen, den Durchsuchungen von Dienststellen und Privatwohnungen und der Beschlagnahme von Handys noch herauskommen könnte.

„Weiß nicht. Ich bin kein Prophet, kein Kaffeesatzleser im Gegensatz zu manchem, der immer alles schon weiß. Ich fange jetzt einfach systematisch an“, antwortete Reul.

Sollte etwas gefunden sein, werde weiter „gegraben“. „Ermittlung heißt dranbleiben“, sagte Reul. „Ich nehme es ernst, ich kümmere mich.“

Es sollten auch die hochrangigen Personen –– in die Pflicht genommen werden. Die Devise laute:

Fünf rechtsextreme Chatgruppen waren in Nordrhein-Westfalen aufgedeckt worden, an welchen 29 Polizisten und Polizistinnen beteiligt gewesen sein sollen. Das hatte Reul am Mittwoch in Düsseldorf berichtet.

Die betroffenen Personen seien suspendiert worden. Gegen sie alle seien auch Disziplinarmaßnahmen eingeleitet worden.

14 Beamte sollen demnach den Dienst verlassen.

ek/sb/dpa