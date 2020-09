Ergebnis in nur 39 Minuten: Weltweit schnellster Corona-Test in Deutschland entwickelt

„Der neue Schnelltest ist unter anderem prädestiniert für den dezentralen Einsatz in mobilen Testzentren an Autobahn-Raststätten oder Flughäfen. Getestete Personen können unmittelbar am Ort der Probenentnahme ein zuverlässiges Ergebnis erhalten“, heißt es in der Mitteilung

Der Test sei ab sofort in Europa erhältlich und würde helfen, Quarantäne-Zeiten zu vermeiden, Labore zu entlasten sowie das Reisen und Arbeiten wieder sicherer zu machen, so der Entwickler.

„Der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte PCR-Singleplex-Test hat eine Sensitivität von 98 Prozent und eine Spezifität von 100 Prozent“, hieß es weiter.

Bosch kündigt Weltneuheit an

Bereits Ende März habe Bosch einen ersten Schnelltest für sein Vivalytic-Analysegerät herausgebracht. Dabei handelte es sich um einen Multiplex-Test, der Proben in zweieinhalb Stunden sowohl auf das SARS-CoV-2-Virus als auch zeitgleich auf neun weitere Atemwegserkrankungen untersucht. Der neue beschleunigte Test sei ausschließlich auf das neuartige Coronavirus ausgerichtet.

Dabei gehe die Entwicklung unter Hochdruck weiter: Ab Anfang Oktober 2020 sollen durch Pooling fünf Proben zeitgleich in einer Test-Kartusche und in vergleichbarer Geschwindigkeit ausgewertet werden können - eine Weltneuheit.

Bosch will bis Ende 2020 die Kapazität für eine Million Tests erreichen.

pd/mt/sna