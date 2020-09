Coronamaßnahmen-Kritiker gehen in London zu neuer Protestrunde auf die Straße

Corona-Skeptiker versammeln sich am Samstag, dem 26. September, in London, um gegen die zur Eindämmung der Pandemie verhängten Maßnahmen zu demonstrieren.

Die Organisatoren der Veranstaltung treten gegen die soziale Distanzierung, die obligatorische Verwendung von Masken, verpflichtende Impfungen und den Einsatz von Ortungs- und Verfolgungssystemen sowie 5G-Signale auf.

Am vergangenen Samstag beteiligten sich Tausende Protestler an den Demos am Trafalgar Square, bei denen es zu Zusammenstößen mit der Polizei kam und mehr als 30 Menschen verhaftet wurden.