Corona-Neuinfektionen in Deutschland: Höchster Stand seit April

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat den höchsten Wert seit April erreicht. Dies folgt aus den am Samstagmorgen veröffentlichten Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI).

Die Gesundheitsämter meldeten demnach innerhalb eines Tages 2507 neue Infektionen. Am Freitag hatte die Zahl der neu gemeldeten Fälle noch bei 2153 gelegen.

Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Die Zahl war dann in der Tendenz gesunken und im Juli wieder gestiegen. Im August lag die Zahl der Fälle einmal bei knapp über 2000 (2034).

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet damit, dass in der kommenden Woche weltweit die Zahl von einer Million gemeldeten Covid-19-Todesfällen erreicht wird. Ein weiterer Anstieg auf zwei Millionen Tote sei zwar unvorstellbar, „aber nicht unmöglich“, sagte der WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan am Freitagabend in Genf.

Pandemie-Lage in Deutschland und weltweit

Nach jüngsten Angaben der US-amerikanischen Johns Hopkins University (JHU) beträgt die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle mehr als 32 Millionen weltweit. Bislang sind 989.432 Corona-Patienten gestorben.

In Deutschland wurden laut dem RKI 282.730 Corona-Infizierte registriert. 9452 Patienten starben an der durch das Virus SARS-CoV-2 ausgelösten Lungenerkrankung.

