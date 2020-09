Forscher: Dieser Faktor senkt Todesrisiko bei Corona-Infektion

Forscher von der Boston University School of Medicine (USA) und der Tehran University of Medical Sciences (der Iran) haben auf ein Vitamin hingewiesen, dessen Konzentration im Blut die Komplikationen und das Todesrisiko bei den Covid-19-Patienten verringern kann. Die entsprechende Studie ist in der Fachzeitschrift „PLOS ONE“ veröffentlicht worden.