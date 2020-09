Dutzende Festnahmen bei neuen Oppositionsprotesten in Belarus

Bei einer erneuten nicht genehmigten Protestaktion der weißrussischen Opposition in Minsk hat die Polizei am Samstag Dutzende Menschen festgenommen.

Die Sicherheitskräfte seien auch gegen mehrere weißrussische Journalisten vorgegangen, berichtete ein Korrespondent von RIA Novosti.

Die Opposition kündigte am Mittag einen erneuten Frauenmarsch gegen den Präsidenten Alexander Lukaschenko an, der nach dem ursprünglichen Plan auf dem Siegesplatz beginnen sollte. Rund eine Stunde vor der Aktion wurde eine U-Bahn-Station in der Nähe des Platzes geschlossen. Die oppositionellen Kanäle im Nachrichtendienst Telegram riefen daraufhin zu einer Kundgebung auf dem zentralen Komarowski-Markt auf.

Die EU erkennt die Wahlergebnisse in Weißrussland vom 9. August nicht an. Der Chefdiplomat Josep Borrell erklärte zuvor, dass die Amtseinführung des Präsidenten Lukaschenko nicht demokratisch legitim sei und zur Vertiefung der Krise in Weißrussland führe. Auch die USA akzeptieren den Wahlsieg nicht.

Proteste nach Wahlen in Weißrussland

Bei den Präsidentenwahlen in Weißrussland am 9. August hatte Alexander Lukaschenko mit mehr als 80 Prozent der Wählerstimmen zum sechsten Mal in Folge gesiegt. Seine Rivalin Swetlana Tichanowskaja kam auf etwa zehn Prozent.

Die Opposition hatte die Niederlage ihrer Anführerin nicht anerkannt und erklärte Tichanowskaja zur wahren Siegerin des Wahlrennens. Es kam zu Massenprotesten in vielen Städten des Landes. Tichanowskaja floh nach Litauen. Von dort rief sie die Bildung eines Koordinierungsrates der Protestbewegung aus, der die Machtübergabe in Weißrussland organisieren soll.

Die weißrussische Generalstaatsanwaltschaft hat wegen der Aufrufe zum Machtsturz ein Strafverfahren eingeleitet. Fünf der insgesamt sieben Mitglieder des Koordinierungsrates sind derzeit in Haft oder befinden sich im Ausland.

