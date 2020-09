Wegen Partys in Corona-Quarantäne: US-Bürger muss für ein Jahr ins Gefängnis 

Der 42-jährige US-Amerikaner Shawn Marshall Myers hat demnach am 22. März, inmitten der Verbreitung des Coronavirus, die erste Party organisiert. Es seien damals ungefähr 50 Leute in Myers' Haus gewesen. Als die Polizei eintraf und sagte, die Feier werde unter Verstoß gegen den aktuellen Ausnahmezustand und das Versammlungsverbot von größeren Gruppen abgehalten, habe sich Myers zunächst mit den Beamten gestritten, dann jedoch beschlossen, seine Party aufzulösen.

Am 27. März habe die Polizei jedoch erneut erfahren, dass in Myers' Haus ein weiteres Fest veranstaltet werde, zu dem mehr als 50 Personen gekommen seien. Die Polizeibeamten hätten ihn gebeten, die Gäste nach Hause zu schicken, wobei sie an die geltenden Corona-Maßnahmen erinnerten. Myers habe sich mit der Polizei angelegt und die Party-Teilnehmer aufgefordert, sitzen zu bleiben. Schließlich mussten die Beamten Myers festnehmen.

Die Staatsanwaltschaft von Charles County gab bekannt, dass Shawn Marshall Myers am Freitag, dem 25. September, nach einem Prozess aufgrund zweier Verstöße während des coronabedingten Ausnahmezustands für schuldig befunden und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden sei.

Myers sei gewarnt worden, sagte der Staatsanwalt von Charles County, Tony Covington. Es sei nicht so, dass die Polizei einfach reingestürzt wäre und gesagt hätte, er werde jetzt ins Gefängnis kommen.

In Maryland wurden nach Angaben der örtlichen Behörden über 122.000 Corona-Infektionsfälle registriert. Laut der US-amerikanischen Johns Hopkins Universität (JHU) sind dort inzwischen knapp 4000 Menschen gestorben. In den USA gibt es demnach über sieben Millionen Infizierte. Mehr als 200.000 Menschen starben.

