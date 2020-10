Verschärfung von Anti-Corona-Maßnahmen: Rom verhängt Maskenpflicht im Freien

Angesichts landesweit steigender Zahlen von Corona-Neuinfektionen hat die italienische Region Latium samt der Hauptstadt Rom am Freitag eine Maskenpflicht im Freien eingeführt. Dies ist der offiziellen Webseite der Region zu entnehmen.

Die Vorsichtsmaßnahme gegen Corona-Ansteckungen tritt demzufolge am Samstag in Kraft. Ausgenommen seien Kinder unter sechs Jahren sowie Menschen, die draußen Sport treiben würden. Ähnliche Vorschriften gelten bereits in den süditalienischen Regionen Kampanien, Kalabrien und Sizilien.

„Angesichts der Intensivierung der Infektionsausbreitung müssen wir das Maß an Wachsamkeit und Prävention erhöhen“, schrieb der Regionalpräsident Nicola Zingaretti am Freitag auf Twitter.

Nel Lazio introduciamo l’obbligo di mascherina all’aperto. Ho appena firmato l’ordinanza. Di fronte all’aumento della curva dei contagi dobbiamo alzare il livello di guardia e di prevenzione. La sicurezza prima di tutto — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) October 2, 2020

Pandemie-Lage in Italien und weltweit

Die Region bekräftige außerdem die Notwendigkeit, alle nötigen Maßnahmen strikt einzuhalten, die die Corona-Ausbreitung reduzieren können. Neben dem Mundschutz würden die individuelle Hygiene und das Abstandhalten gefordert.

Nach jüngsten Angaben der US-amerikanischen Johns Hopkins University (JHU) beträgt die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle mehr als 34,3 Millionen weltweit. Bislang sind mehr als eine Million Corona-Patienten gestorben.

In Italien wurden demnach 317.409 Corona-Infizierte registriert. Insgesamt starben 35.918 Patienten an der durch das Virus SARS-CoV-2 ausgelösten Lungenerkrankung.

mo/mt/dpa