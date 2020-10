Von Italien bis Kuba: Darum beteiligen sich Lehrer aus aller Welt an russischem Digital-Wettbewerb

In 40 Ländern läuft bereits seit zwei Jahren der Wettbewerb „Knowledge Up!“ für Pädagogen russischer Schulen im Ausland, die im Unterricht auf digitale Technologien setzen. Was bringt das den Lehrern? Warum müssen die Teilnehmer aus aller Welt nach Moskau fliegen? Und was können sie voneinander lernen?