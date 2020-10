COVID-Querdenker halten Kundgebung in Konstanz gegen Einschränkungen ab

Heute versammeln sich COVID-Querdenker in Konstanz, um gegen Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie zu protestieren. In der ganzen Stadt werden mehrere Gegenproteste erwartet.

Die deutsche Demonstrationsbewegung gegen staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID 19-Pandemie "Querdenken 711" wurde im April 2020 vom Stuttgarter IT-Unternehmer Michael Ballweg gegründet, der ein "sofortiges Ende aller Coronamaßnahmen" forderte.

Angesichts der zunehmenden Infektionen in den Bundesländern hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag ein Dringlichkeitstreffen mit den 16 Ministerpräsidenten abgehalten. Zu den vereinbarten Vorschlägen gehören die Begrenzung der Anzahl der Personen, die an Partys teilnehmen können, und die Begrenzung des Verkaufs von Alkohol in Gebieten mit hohen Infektionsraten.