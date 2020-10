Brand-Nacht in Baden-Württemberg: Polizei schließt rassistische Motive aus

Demzufolge schließen die Beamten rassistische Motive des mutmaßlichen Täters aus. Es gebe dafür nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Anhaltspunkte, so der Sprecher. Der Staatsschutz sei nicht eingeschaltet.

Feuer in Marbach

Laut Polizei besteht keinerlei Verbindung zwischen den Brandsätzen in der Nacht zum Samstag und einer Explosion am späten Samstagabend ebenfalls in Marbach in Baden-Württemberg. Dabei richtete ein Sprengsatz am Eingang eines Einkaufsmarktes einen Schaden von 10.000 Euro an. Dem oder den Tätern gelang es nicht, in den Laden einzudringen. Nach ihm oder ihnen wird noch gesucht.

Zuvor teilten die Ordnungshüter mit, dass in der Nacht zum Samstag ein 42-Jähriger festgenommen worden sei, der Brandsätze auf ein Wohnhaus, die evangelische Kirche und ein Polizeirevier in der Altstadt geworfen haben soll.

Bei der Tat wurden acht Menschen verletzt. Es entstand ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro. Bei seiner Festnahme gab der deutsche Staatsbürger „polizei- und fremdenfeindliche Parolen“ von sich und bewarf eine Beamtin mit einer nicht brennenden Schnapsflasche, hieß es in einer Polizeimitteilung.

mo/sb/dpa