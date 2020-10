Beschossene Synagogen-Tür als Mahnmal zum Halle-Attentat enthüllt – Fotos

Am ersten Jahrestag des Terroranschlags von Halle hat die Jüdische Gemeinde am Freitag im Innenhof der angegriffenen Synagoge ein Mahnmal enthüllt. Entsprechende Bilder wurden im Internet veröffentlicht.

Im Zentrum des Kunstwerks steht die Tür des Gotteshauses, die am 9. Oktober 2019 den Schüssen des Attentäters standhielt. Die Tür habe standgehalten und sei dennoch ein Zeichen der Zerstörung, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, bei der Enthüllung.

„Die Einschusslöcher erinnern uns daran: Hätte der Täter bessere Waffen gehabt, wäre es zu einem entsetzlichen Blutbad gekommen“, zitiert die dpa Schuster.

Das heute eingeweihte Denkmal für die Opfer und die Überlebenden des rechtsextremen Terroranschlags vom Jom Kippur 5780 im Innenhof der Synagoge #Halle. #hal0910 #Halle2019 #Gedenken #SachsenAnhalt pic.twitter.com/PAAFCiYnWw — Recherche-& Informationsstelle Antisemitismus RIAS (@Report_Antisem) October 9, 2020

Die Juden in der Synagoge hätten Todesangst ausstehen müssen und zwei Menschen hätten die Wut des Täters über sein Scheitern mit dem Leben bezahlt.

Laut dem Zentralrats-Chef löst die Erinnerung an den Tattag immer noch Schmerz aus. Gleichzeitig freue es ihn, wie sehr die Gemeinde zusammenstehe und wie viele Solidaritätsbekundungen es gegeben habe.

„Deutschland ist unser Zuhause“, so Schuster. Halle sei das Zuhause der hiesigen Gemeinde und der Familien und Freunde der beiden Getöteten. „Und dieses Zuhause lassen wir uns nicht nehmen!“

Ein Jahr nach Attentat von Halle

Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Attentäter kurz nach 12.00 Uhr versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in die Synagoge einzudringen, um ein Blutbad anzurichten. Als dies nicht gelang, erschoss er vor dem Gotteshaus eine 40 Jahre alte Passantin und bei einem Angriff auf einen nahegelegenen Dönerimbiss einen 20 Jahre alten Gast.

Auf seiner Flucht mit einem Auto verletzte der Attentäter in einem Ort bei Halle mehrere Menschen teils sehr schwer, ehe er von der Polizei gestellt wurde. Vor dem Oberlandesgericht läuft der Prozess gegen den 28 Jahre alten Stephan Balliet. Der Deutsche hat die Taten eingeräumt.

Seit den Morgenstunden wurde in Halle am Freitag mit zahlreichen Veranstaltungen, Schweigeminuten und Blumen der Opfer des Anschlags gedacht. Am Nachmittag traf auch Bundespräsident Frank Walter Steinmeier ein.

