Menschengruppe attackiert Polizeirevier bei Paris mit Feuerwerkskörpern und Metallstangen – Video

In der Pariser Vorstadt Champigny-sur-Marne ist in der Nacht auf Sonntag ein Polizeirevier angegriffen worden. Dies gab der französische Innenminister Gérald Darmanin auf Twitter bekannt.

Die Attacke sei von rund 40 Menschen ausgeführt worden, berichtet der örtliche Sender BFM TV unter Verweis auf den Bürgermeister von Champigny-sur-Marne, Laurent Jeanne. Die Angreifer hätten sich der Polizei „im Kampf stellen wollen“.

Les petits caïds n’impressionnent personne et ne décourageront pas notre travail de lutte contre les stupéfiants. Heureusement aucun blessé dans l’agression visant le commissariat de #Champigny cette nuit. Soutien total à nos policiers qui font un travail difficile. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 11, 2020

Violente attaque cette nuit du commissariat de #Champigny par des tirs de mortiers et projectiles divers. Aucun policier n'a été blessé.

Investigations en cours pour identifier les auteurs.

Le préfet de Police exprime son soutien aux policiers visés par ces actes intolérables. https://t.co/DgFm6wui4x — Préfecture de Police (@prefpolice) October 11, 2020

Angreifer mit Metallstangen

Nach Polizeiangaben wurdeBeamter verletzt. Ermittlungen seien eingeleitet worden. Laut Medienberichten wurden vor Ort acht Feuerwerkskörper entdeckt. Mehrere Polizeifahrzeuge seien beschädigt worden.

Gegen 23.55 Uhr soll eine Gruppe von ungefähr 40 Personen versucht haben, in das Polizeirevier zu gelangen, so BFM TV. Zwei Beamte, die zu dieser Zeit im Außenbereich geraucht hatten, konnten demnach gerade noch rechtzeitig in das Gebäude flüchten. Die Täter hätten die gläserne Eingangstür mit Metallstangen eingeschlagen.

Auf Twitter erschien ein Video, das die Attacke zeigen soll. Ähnliche Angriffe auf das Polizeirevier gab es bereits 2018 sowie im April dieses Jahres.

Polizeifeindlicher Trend

Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Alliance, Fred Lagache, verurteilte die Tat. Es sei „höchste Zeit für die Regierung“, Maßnahmen zu ergreifen, um die Gewalt gegen die Polizei zu stoppen.

„Niemand respektiert die Ordnungshüter mehr, und der Regierung ist es leider nicht gelungen, diesen Trend umzukehren“, zitiert der Sender Lagache.

