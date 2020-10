Corona-Impfstoff „Sputnik V“: VAE genehmigen dritte Erprobungsphase

Das Gesundheitsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hat die Durchführung der dritten Phase der klinischen Studie mit dem russischen Corona-Impfstoff „Sputnik V“ im Land genehmigt. Dies hat der russische Direktinvestitionsfonds (RDIF) am Montag mitgeteilt.

„Wir freuen uns über die Genehmigung zur Erprobung und warten gespannt auf die Gelegenheit, den Registrierungsprozess für Freiwillige in Zukunft bekanntzugeben. Im Rahmen der dritten Phase der klinischen Studie mit dem Impfstoff 'Sputnik V' planen wir in den kommenden Monaten Studien in mehreren anderen Ländern“, zitiert die Agentur RIA Novosti RDIF-Chef Kirill Dmitrijew.

Die Testung werde von PureHealth, einem führenden Unternehmen für Laborberatung und medizinische Versorgung in den VAE, unterstützt und vom Gesundheitsministerium von Abu Dhabi und dem Ministerium für Gesundheit und Prävention überwacht. Die Abu Dhabi Health Services Company (SEHA), die staatliche Krankenhausverwaltungsgesellschaft von Abu Dhabi, werde medizinische Daten verarbeiten.

„Sputnik V“

Das russische Gesundheitsministerium hatte Anfang August den weltweit ersten Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus registriert, der den Namen „Sputnik V“ erhielt. Er wurde vom Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie mit Unterstützung des russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt. Experten zufolge wiesen alle Freiwilligen bei den klinischen Studien hohe Antikörpertiter auf. Es seien keine schwerwiegenden Komplikationen festgestellt worden, hieß es.

Im Sommer war „Sputnik V“ an Freiwilligen im Alter zwischen 18 und 60 Jahren in zwei Phasen erfolgreich getestet worden. Bei allen Probanden wurden Dauerimmunität und Corona-Antikörper nachgewiesen.

Die Postregistrationsphase der klinischen Studie startete im September. Insgesamt nehmen daran 40.000 Personen teil. Neben den VAE wird in Russland und Weißrussland getestet. Die Probanden, denen „Sputnik V“ verabreicht wird, stehen 90 Tage danach unter ärztlicher Aufsicht.

Wie Dmitrijew mitteilte, haben bereits mehr als 20 Länder Interesse an dem Serum bekundet und Bestellungsanträge auf eine Milliarde Impfdosen gestellt.

Vor einigen Wochen begann das russische Gesundheitsministerium mit der Registrierung eines weiteren Corona-Impfstoffs, der den Namen „EpiVacCorona“ trägt und am staatlichen wissenschaftlichen Zentrum für Virologie und Biotechnologie „Vektor“ der Verbraucherschutzbehörde Rospotrebnadsor entwickelt wurde. Der Prozess soll bis zum 15. Oktober abgeschlossen sein.

