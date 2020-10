Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg ab Montag in Kraft

Baden-Württemberg schaltet auf Alarmstufe Rot wegen des massiven Anstiegs der Corona-Infektionszahlen. Eine verschärfte Maskenpflicht in der Öffentlichkeit und zusätzliche Kontaktbeschränkungen sollen am Montag in Kraft treten, teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Samstag nach einer außerordentlichen Kabinettssitzung mit.