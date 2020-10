„Tausende Dosen, um Leben zu retten“: Venezuela erhält Covid-19-Medikament aus Russland

„Tausende Dosen sind aus Russland angekommen, um Leben zu retten“, sagte Maduro. Ihm zufolge ist das Medikament besonders bei schweren Verläufen der Erkrankung effektiv. Für die Bürger Venezuelas werde die Arznei kostenlos sein.

Llega a Venezuela antiviral ruso Favipiravir para la recuperación de pacientes graves de COVID-19#VenezuelaVenciendoAlCOVID19https://t.co/4lFJvEx2AS pic.twitter.com/Ra8z0rjizA — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 18, 2020

​Die in Russland entwickelten Medikamente gegen Covid-19 – Avifavir, Coronavir, Areplivir – basieren auf dem bekannten Arzneistoff Favipiravir und helfen dem Körper, den Virus deutlich schneller zu besiegen sowie schwere Folgen zu vermeiden.

Avifavir ist das erste russische Medikament, das von Russlands Gesundheitsministerium zur Behandlung von Corona-Infektionen zugelassen wurde. Avifavir wird schon an russische Krankenhäuser geliefert. Es wurde vom Gesundheitsministerium am 30. Mai zugelassen. Das Medikament wird bereits nach Weißrussland geliefert.

„Sputnik V“ für Venezuela

Laut dem russischen Fonds für Direktinvestitionen (RDIF) bekam der Hersteller des Medikaments Kaufanfragen aus weiteren Ländern Lateinamerikas, der ehemaligen Sowjetunion und des Nahen Ostens.

Am 2. Oktober erhielt Venezuela die erste Lieferung des russischen Impfstoffes „Sputnik V“ und wurde damit zum ersten Land in Lateinamerika, das mit Tests des Präparats nach deren Zulassung in Russland begann. Laut Maduro wollen sich auch sein Sohn und eine seiner Schwestern damit impfen lassen.

