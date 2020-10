Nach Entwaffnung von Polizisten im Schwarzwald und Flucht: Anklage gegen 31-Jährigen erhoben

Dem von den Medien oft als „Rambo“ bezeichneten Beschuldigten Yves R. wird demnach zur Last gelegt, am 12. Juli bei einer polizeilichen Kontrolle in einer Hütte in Oppenau unter Verwendung einer täuschend echt aussehenden Schreckschusswaffe vier Beamte bedroht und ihre Dienstwaffen an sich genommen zu haben.

Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen

Der Mann habe sich mehrere Tage lang in den Wäldern um Oppenau verborgen. Im Rahmen seiner Festnahme am 17. Juli habe er einen der eingesetzten Beamten des Spezialeinsatzkommandos durch einen Schlag mit einem von ihm mitgeführten Beil am Fuß getroffen. Der Polizist erlitt laut der Staatsanwaltschaft eine Verletzung, aufgrund derer er bis auf Weiteres dienstunfähig sei.

„Die Anklage lautet auf Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, jeweils zusammentreffend mit verschiedenen Verstößen gegen das Waffengesetz.“

Bis zu 15 Jahren Haftstrafe möglich

Den Vorwurf der besonders schweren räuberischen Erpressung hält die Anklagebehörde nicht aufrecht. Ein psychiatrisches Sachverständigengutachten sei eingeholt worden, dessen Ergebnis allerdings noch nicht vorliege. Die Untersuchung einer nach der Festnahme entnommenen Blutprobe habe ergeben, dass der Angeschuldigte nicht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden habe.

Nach Behördenangaben sitzt Yves R. seit dem 18. Juli in Untersuchungshaft. Er habe sich bislang nicht im Rahmen einer förmlichen Vernehmung oder über seine Verteidiger zur Sache eingelassen. Kurz nach seiner Festnahme habe er umfangreiche spontane Angaben gegenüber der Kriminalpolizei gemacht.

Im Falle seiner Verurteilung drohe dem Angeschuldigten eine Freiheitsstrafe zwischen fünf und 15 Jahren. Sollte das Gericht die Tat als minder schwere Geiselnahme einschätzen, könnte die Freiheitsstrafe zwischen einem und 15 Jahren betragen, so die Staatsanwaltschaft.

