71-Jähriger versprüht Pfefferspray in Aachen zur Wahrung von Corona-Abstand

Zum ungewöhnlichen Einsatz für die Aachener Polizei kam es demnach am Samstag, als der 71-Jährige zuerst eine Gruppe von Joggern und anschließend zwei Radfahrer „völlig unvermittelt“ mit Pfefferspray eingenebelt habe.

Das radelnde Ehepaar – ein 51-Jähriger und eine 49-Jährige – konnten laut den Beamten „trotz tränender Augen gerade noch unfallfrei“ vom Pedelec steigen und die Polizei rufen. Die Jogger seien verschwunden. Eine Streife habe den 71-Jährigen zur Rede gestellt.

„Nach eigenen Angaben wusste der Mann sich nicht anders zu helfen, als so die Passanten auf gebührendem ‚Corona-Abstand‘ zu halten“, hieß es.

Pandemie-Lage in Deutschland und weltweit

Einwegen gefährlicher Köperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sei eingeleitet worden. Die Ordnungshüter baten die bislang unbekannten Jogger, sich ebenfalls als Zeugen bei der Polizei zu melden.

