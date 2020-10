Studie: Russland-Bild im Osten positiver als im Westen

Der dreißigste Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands im Oktober 2020 lädt dazu ein, zu fragen, wie einig sich die Bevölkerung in Ost -und Westdeutschland in ihren politischen Ansichten heute ist. So wollte das Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) in einer neuen Studie wissen: wie die Menschen in Ost- und Westdeutschland zu Russland stehen.? Das ZOiS hat diese Fragen in den vergangenen Monaten mit Hilfe von repräsentativen Umfragen, Fokusgruppen und Interviews untersucht.

Putin für Ostdeutsche keine Bedrohung

Die Autorinnen der Studie, ZOiS-Direktorin Gwendolyn Sasse und die Journalistin Silvia Stöber, kommen zu dem Ergebnis, dass Ostdeutsche ein besseres Verhältnis zu Russland haben als Westdeutsche. Interessanterweise kann hierbei der Wohnort Ostdeutschland auch auf Zugezogene „abfärben“. So stellte sich speziell bei der Einschätzung des russischen Präsidenten Wladimir Putins und seiner Politik heraus, dass der heutige Wohnort in Ost- oder Westdeutschland eine größere Rolle spielt als die Herkunft aus der DDR oder der BRD. So nehmen knapp 60 Prozent der in Ostdeutschland Geborenen unter den Befragten Putin nicht als Bedrohung wahr. Bei den in Ostdeutschland Wohnenden liegt dieser Wert sogar noch einmal um fünf Prozent höher.

Ein Drittel der Berliner hat persönliche Kontakte nach Russland

Entscheidend für eine positive Einstellung zu Russland ist laut der Studie auch die persönliche Nähe zum Land. So pflegen in ganz Deutschland 14 Prozent der Befragten private oder berufliche Kontakte nach Russland. Bei den in Ostdeutschland Geborenen liegt dieser Anteil mit 17 Prozent höher als bei den Befragten aus Westdeutschland mit knapp elf Prozent.

Allerdings ist das Verhältnis beim Wohnort umgekehrt: In Ostdeutschland haben elf Prozent Kontakte nach Russland und in Westdeutschland 14 Prozent. Möglicherweise ist dies auf den in Westdeutschland hohen Anteil zugezogener Migranten aus Russland und Russlanddeutscher zurückzuführen. Besonders hoch ist der Anteil in Berlin, wo ein Drittel der Bewohner persönliche Verbindungen nach Russland hat.

Kritik an Sanktionen und Medien

Sowohl unter West-, als auch unter Ostdeutschen ergab die Studie Kritik an einer als zu einseitig negativ wahrgenommenen Berichterstattung der Medien über Russland. Auch werden Sanktionen weitestgehend als unpassendes Instrument abgelehnt. Das verbreitete Wissen zu Sanktionen und dem aktuellen Stand der deutsch-russischen Beziehungen ist dabei eher schwach.

"Somit ist die Grenze zwischen bewusst pro-russischen Aussagen und dem diffusen Wunsch nach Stabilität und Sicherheit eine fließende. Die regelmäßig in Meinungsumfragen gestellten Fragen nach der Stärkung oder Lockerung von Sanktionen gegenüber Russland sind somit nur begrenzt aussagekräftig",

urteilt Sasse auf Grundlage der Studienergebnisse.

Putin als Projektionsfläche für Kritik an deutscher Politik

Ein wichtiges Argument für ein positives Russlandbild ist für die Befragten die Rolle der Sowjetunion bei der friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands vor 30 Jahren. Russland wird hier als Nachfolger der Sowjetunion gesehen.

Insbesondere an Präsident Putin bewundern die Befragten seine Durchsetzungskraft im In- und Ausland, seine Zustimmungswerte im eigenen Volk und sein Eintreten für "traditionelle Werte" und den "Nationalstolz".

Studienleiterin Sasse sieht hier in Russland und Putin für die Menschen in Deutschland auch eine Projektionsfläche für Kritik und Forderungen in Bezug auf die deutsche Politik:

"Diese Kritik ist lauter in Ostdeutschland, aber sie ist auch in Westdeutschland zu hören und nicht auf den rechten Rand des Parteienspektrums begrenzt.",

so Sasse.