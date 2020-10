Schulstart: Neue Corona-Regeln in mehreren Bundesländern

Die Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen dürfen etwa ab der 5. Klasse im Unterricht nur mit einer Maske sitzen. Diese Pflicht soll bis zu den Weihnachtsferien bleiben. In Rheinland-Pfalz muss man Stoßlüften und bei Corona-Warnstufe Rot Maske tragen, auch im Unterricht. Die Maskenpflicht im Unterricht gelte auch im Saarland für Mädchen und Jungen ab der 10. Klasse für zwei Wochen.

In Niedersachsen und Bremen gebe es dagegen zum Schulstart keine generelle Maskenpflicht im Unterricht. Die Masken sollen nur in den in einem Corona-Hotspot liegenden Schulen ab der 5. Klasse getragen werden, so das Kultusministerium.

In Berlin müssen Schüler der Oberstufe sowie aller Berufsschulen und Oberstufenzentren einen Mund-Nasen-Schutz im Unterricht anhaben. In Brandenburg muss man der Maskenpflicht in allen Bereichen der Schulen wie Fluren und Essräumen nachkommen, aber nicht im Unterricht und auf dem Pausenhof. In Sachsen-Anhalt sind vorerst Klassenfahrten ins Ausland gestrichen, es wurde eine Maskenpflicht in vielen Bereichen der Schulgebäude eingeführt.

Corona in Deutschland

Insgesamt haben sich dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit 437.866 Menschen mit dem Virus infiziert (Stand: 26.10., 00.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Montag um 24 auf insgesamt 10.056. Das RKI schätzt, dass rund 321.600 Menschen inzwischen genesen sind.

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

aa/dpa/sb