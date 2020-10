Proteste in Italien wegen neuen Corona-Einschränkungen – Demo in Mailand

Die Zweite Corona-Welle breitet sich in Europa aus, und die Länder reagieren mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens, darunter auch Italien. Rom hatte am vergangenen Wochenende verschärfte Coronamaßnahmen verfügt, was für großen Unmut in der Bevölkerung sorgte. In Mailand gehen am heutigen Donnerstag tausende Bürger auf die Straße.