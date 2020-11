Trotz Schulstart in Frankreich - Ausgangsbeschränkungen werden strenger kontrolliert

Wegen steigender Corona-Infizierungen muss sich Frankreich ab dem heutigen Tag auf verstärkte Kontrollen bei den strengen Ausgangsbeschränkungen einstellen. Innenminister Gérald Darmanin sagte am Montag dem Sender BFM TV, der richtige Lockdown beginne erst an diesem Montag, weil die Menschen am Wochenende noch aus den Ferien zurückgekehrt seien.