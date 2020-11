Corona-Einsätze: Zahl der Bundeswehrsoldaten auf 16.000 aufgestockt

Geprüft werde derzeit auch, weitere Soldaten für den Notfall als Reserve – wohl einige Tausend mehr – einzuplanen, so der Generalleutnant, Inspekteur der Streitkräftebasis und Nationaler Territorialer Befehlshaber, Martin Schelleis, am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

„Die zweite Welle ist offenkundig über Deutschland und Europa massiver hereingebrochen als von vielen erwartet bzw. erhofft“, erklärte Schelleis.

Während der Unterstützungseinsätze ist laut Schelleis deutlich geworden, dass viele Bürger bisher offenbar keinen Kontakt zu Bundeswehrsoldaten hatten und über ihre Hilfsbereitschaft und Empathie erstaunt gewesen seien. Schelleis rechne mit einer steigenden Nachfrage nach Amtshilfe in Gesundheitsämtern. Die Bundeswehr sei zudem bereit, die logistische Unterstützung einer möglichen bundesweiten Impfkampagne zu leisten.

Bundeswehr im Corona-Einsatz

Die Bundeswehr hat inzwischen etwa 5000 Soldaten zur Unterstützung von Ländern und Kommunen in der Corona-Pandemie im Einsatz. In den vergangenen Wochen sei jedoch die Nachfrage rapide gestiegen, so der Generalleutnant. Amtshilfe werde in allen Bundesländern geleistet. Die Streitkräfte sind demnach für weitere Aufgaben gerüstet.

aa/sb/dpa