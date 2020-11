Entkriminalisierung von kleinen Drogenmengen in Oregon erfolgt – US-Medien

In Oregon könnten die Menschen kleine Mengen von harten Drogen künftig ohne Strafe besitzen. Denn der Besitz werde als zivilrechtliches Vergehen gelten. Dafür soll die Mehrheit der Bürger gestimmt haben. Statt Haftstrafen zu bekommen würden die Besitzer Bußgelder zahlen müssen. Beim Durchlaufen einer Suchtberatung könnten die Betroffenen sogar davon befreit werden.

„Oregon hat heute Geschichte geschrieben“, schrieb die Organisation „Drug Policy Alliance“, die die Kampagne unterstützte, auf Twitter.

Die Entkriminalisierung sollte Drogenabhängige ermutigen, auf die Unterstützung einzugehen und sich in Behandlung zu begeben.

Auch weitere US-Staaten haben laut Berichten den Umgang mit Drogen liberalisiert. So sollen Bürger in New Jersey und Arizona der Legalisierung von Marihuana als Freizeitdroge zugestimmt haben.

Legalisierung von Marihuana in den USA

2018 hat der US-Bundesstaat Kalifornien die Legalisierung von Marihuana eingeführt. Nach Colorado, Washington, Oregon, Alaska und Nevada ist Kalifornien nun der sechste und der mit Abstand größte Bundesstaat, der die Droge für die private Nutzung legalisiert hat.

Befürworter der Legalisierung argumentieren nicht selten, dass frei zugängliche „softe“ halluzinogene Drogen helfen würden, die Heroin-Epidemie in den USA in den Griff zu bekommen.

In Deutschland ist Marihuana weiterhin verboten. Seit Anfang 2017 können es allerdings Ärzte unter bestimmten Umständen als Schmerzmedikament verschreiben.

aa/mt/dpa