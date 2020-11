Der Million Mask March in London während der neue Lockdown beginnt

Am 5. November findet in London der jährliche Million Mask March statt, bei dem gegen globale Unternehmen, Regierungskorruption, Polizeigewalt und Rassismus protestiert wird.

Die Kundgebung findet am selben Tag statt, an dem ein landesweiter Corona-Lockdown zur Eindämmung der Virus-Ausbreitung in Großbritannien verhängt wird. Von diesem Tag an bis zum 2. Dezember dürfen Menschen im ganzen Land das Haus nur aus triftigen Gründen wie Arbeit, Bildung und Einkaufen verlassen. Personen aus verschiedenen Haushalten dürfen sich mit wenigen Ausnahmen weder drinnen noch draußen treffen.