Rassistische Spuren bei der Polizei gefunden – Studie

An den Befragungen in Bezug auf bewusstes und unbewusstes rassistisches Handeln von Polizeibeamten sollen sowohl Betroffene als auch Polizisten teilgenommen haben, so Prof. Tobias Singelnstein von der Ruhr-Universität Bochum.

Die Betroffenen hätten über eindeutig rassistische, antisemitische und islamfeindliche Beleidigungen von Polizisten gesprochen, was auch von Polizeibeamten in Experteninterviews bestätigt worden sei.

Als „deutsch“ wahrgenommene Menschen ohne Migrationshintergrund seien vor allem bei Großveranstaltungen mit Polizeigewalt konfrontiert worden. Bei Personen, die als nicht-deutsch wahrgenommen werden, seien es vor allem verdachtsunabhängige Personenkontrollen gewesen.

„Verdachtsunabhängige Kontrollen spielen eine besonders Rolle“, sagte Singelnstein.

Die gesammelten Daten könnten allerdings nicht zeigen, wie groß das Problem in der deutschen Polizei sei. Deswegen bräuchte man dringend eine Studie des Bundes über Rassismus bei der Polizei.

An der Studie „Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamte“ sollen in den vergangenen drei Jahren 3370 Menschen teilgenommen haben. Es seien mindestens 63 Experteninterviews geführt worden.

Latenter Rassismus in Deutschland?

Der Tod des Afroamerikaners George Floyd hat sowohl in den USA als auch international eine Debatte über Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. SPD-Chefin Saskia Esken hatte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe Folgendes gesagt:

„Auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, der durch Maßnahmen der Inneren Führung erkannt und bekämpft werden muss.“

aa/mt/dpa