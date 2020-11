Russischer Corona Impfstoff „Sputnik V“: WHO plant Aufnahme in Notfall-Liste

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will den russischen Impfstoff gegen das Coronavirus „Sputnik V“ in die Liste der Vakzine aufnehmen, die für die Verwendung in Notfallsituationen empfohlen werden, wenn das Serum die erforderlichen Kriterien erfüllen wird. Dies hat der Pressedienst der WHO der Agentur RIA Novosti am Donnerstag mitgeteilt.

„Die WHO hat das Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie kontaktiert, das Interesse an einem Antrag für die Aufnahme von 'Sputnik V' in die Liste der von der WHO für Notfälle empfohlenen Impfstoffe bekundet hat, und wir freuen uns auf Daten zum Kandidaten 'Sputnik V'. Wenn festgestellt wird, dass ein zur Bewertung eingereichtes Produkt die Kriterien für die Auflistung erfüllt, wird die WHO die Ergebnisse öffentlich publik machen“, hieß es.

Wie die Organisation betonte, sei der Prozess der Übermittlung von Daten über Arzneimittel zur Präqualifizierung oder Auflistung für die Notfallsituationen vertraulich. Die Zeitspanne für die Auswertung der vom Impfstoffhersteller erhaltenen Angaben würde von deren Qualität, aber auch davon abhängen, wie gut diese die WHO-Kriterien erfüllen würden.

Die WHO habe noch keinen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus für die Verwendung im Notfall präqualifiziert, hieß es weiter. Die Präqualifikation durch die Organisation würde sicherstellen, dass die Vakzine, die im Rahmen der Impfprogramme verwendet werden, sicher, effektiv und wirksam seien und die von der WHO empfohlenen Standards für gute Herstellungspraxis und gute klinische Praxis erfüllen würden.

Wirksamkeit von „Sputnik V“ auf 92 Prozent beziffert

Zuvor hatten das Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau und der russische Direktinvestitionsfonds (RDIF) Angaben zur Effektivität des Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ veröffentlicht. Demnach handelt es sich um Zwischenergebnisse. Insgesamt nehmen an der Recherche 40.000 Freiwillige teil. Das Präparat soll in zwei Etappen mit einem Intervall von drei Wochen verabreicht werden. Die Analyse sei 21 Tage nach der Verabreichung der ersten Dose des Impfstoffs oder des Placebos durchgeführt worden. Es gebe 20 Fälle der Erkrankung an Covid-19.

„Auf der Grundlage der Verteilung der 20 bestätigten Fälle (registriert sowohl in der Kontrollgruppe als auch in der geimpften Gruppe) wurde festgestellt, dass die Wirksamkeit von ‚Sputnik V‘ bei 92 Prozent liegt“, hieß es.

„Sputnik V“

Im August hatte das russische Gesundheitsministerium den weltweit ersten Impfstoff zur Vorbeugung der Covid-19-Erkrankung registriert, der vom Gamaleja-Institut gemeinsam mit dem RDIF entwickelt worden war.

Das Präparat unter dem Namen „Sputnik V” ist eine Lösung für die intramuskuläre Infusion. Die gebildete Immunität soll laut dem russischen Gesundheitsministerium bis zu zwei Jahre anhalten.

„Sputnik V” ist einer von zehn entwickelten Impfstoffen der Welt auf der WHO-Liste, die kurz vor dem Ende der dritten Phase der klinischen Tests und vor dem Start der Massenproduktion stehen. Russland hat ein Gesuch für die beschleunigte Registrierung an die WHO gerichtet.

Derzeit erfolgen klinische Tests von „Sputnik V“ neben Russland auch in Weißrussland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien und Brasilien. Mehr als 50 Länder beantragten nach Informationen des Fonds den Ankauf von insgesamt über 1,2 Milliarden Dosen des Impfstoffs. Das Serum soll auch in Indien, Brasilien, China und anderen Ländern hergestellt werden.

